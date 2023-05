t-low vom Modular-Festival gekickt - beendet er jetzt seine Karriere?

Nach Stress mit einem Fan will sich der Rapper aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Vielleicht sogar für immer.

Er sagt, dass er nur noch sein kommendes Album "Drug Related Lifestyle" raushauen und sich dann "verpissen" will. Das Album droppt am 16. Juni. In einer Insta-Fragerunde geht t-low sogar noch weiter: Falls er nach der Pause keinen Spaß mehr an der Musik findet, will er gar nicht mehr zurückzukommen.

Zu einem Auftritt wird er jetzt safe nicht mehr kommen. Die Veranstalter vom Modular-Festival in Augsburg hatten sich nach den Negativ-Schlagzeilen dazu entschieden, ihn zu kicken.

Fans begrüßen Festival-Absage an t-low

Auf den Socials vom Festival feiern viele die Entscheidung. Ein Künstler, "dessen Image quasi aus hartem Drogenkonsum besteht", solle man keine Bühne geben. Stress gab es vor allem, weil der Rapper die private Adresse eines Fans geleakt hat, nur weil ein Tweet ihm nicht in den Kram gepasst hat.

Nach über acht Jahren im Game will ER nicht mehr weitermachen: