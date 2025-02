Mit nur 26-Jahren: Eishockey-Profi Tobias Eder gestorben

Tobias Eder spielte bei den Eisbären Berlin und war Eishockey-Nationalspieler. Er hatte eine schwere Krankheit.

Dass der 26-Jährige an den Komplikationen einer Krebserkrankung gestorben ist, haben die Eisbären Berlin am Mittwoch mitgeteilt. In einem emotionalen Post nahm der Club, der in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielt, Abschied. Die Berliner seien "geschockt, tieftraurig und fassungslos":

Lieber Tobi, du wirst uns fehlen. Du hast allen stets ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Genauso werden wir dich immer in Erinnerung behalten!

Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder ist tot Dauer 0:24 min Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder ist tot

Tobias Eder: Krebsdiagnose im Sommer

Bei Eder war im Sommer 2024 bei einer sportmedizinischen Untersuchung des Hauptstadt-Clubs ein bösartiger Tumor festgestellt worden. Weil sich der Zustand des 26-Jährigen in letzter Zeit verschlechterte, war das geplante Ligaspiel der Eisbären Berlin beim ERC Ingolstadt auf den 26. Februar verlegt worden. Das Team der Eisbären hatte sich nicht in der Lage gesehen, bei dem Spiel anzutreten.