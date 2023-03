19-Jährige stirbt nach Geburtstagsfeier: Was ist passiert?

Die Feier fand von Samstag auf Sonntag im Ortsteil Pente (bei Osnabrück) statt. Mehr Infos gibt es hier.

Was genau ist passiert? Das sagen die Polizei und Staatsanwaltschaft aus Osnabrück:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in einer Halle in dem Ortsteil Pente von Bramsche (nahe Osnabrück) eine Geburtstagsparty statt.

Gegen 01:30 Uhr wurde die 19-Jährige vermisst.

Die anderen Gäste suchten sie und fanden die junge Frau gegen 02:40 Uhr schwer verletzt auf einer Wiese.

Rettungskräfte versuchten sie zu reanimieren - erfolglos.

Im Krankenhaus haben Ärzte den Tod von ihr festgestellt.

Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben weiter, dass die Obduktion noch kommt. Dort versuchen sie dann die Ursache des Todes herauszufinden. Außerdem wurden viele der Gäste bereits befragt und Beamte sind derzeit noch am Tatort, um Spuren zu sichern. Ein 20-jähriger Partyteilnehmer steht unter Tatverdacht und wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben dem Verdacht einer Vergewaltigung mit abschließendem Mord nach.

Zweiter Todesfall in Bramsche nach kurzer Zeit

Erst vor einigen Tagen gab es einen anderen Fall in Bramsche: Ein 81-Jähriger hatte einen 16-Jährigen auf der Straße angeschossen. Der Junge starb später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.