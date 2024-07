Tödliche Schüsse in Albstadt: Vater sehr wahrscheinlich Täter

Nach den tödlichen Schüssen in Albstadt hat jetzt die Tochter des mutmaßlichen Schützen ausgesagt. Der Verdacht gegen ihren Vater erhärtet sich. Leon Spachmann:

Die Staatsanwaltschaft geht nach dem Gespräch mit der Tochter davon aus, dass sehr wahrscheinlich ihr Vater der Schütze gewesen ist. Das hat Staatsanwalt Ronny Stengel dem SWR mitgeteilt. Dritte seien nicht an der Tat beteiligt gewesen. Die Waffe habe der Mann legal besessen. Insgesamt 32 davon soll er als Jäger gehabt haben, sagt die Polizei. Die dafür notwendige Waffenbesitzkarte sei dem 63-Jährigen zuletzt im Jahr 2020 ausgestellt worden. Das hat die Waffenbehörde der Stadt Albstadt auf Nachfrage mitgeteilt. Der Tatverdächtige soll in Lautlingen vergangenen Sonntag seinen Sohn, seine Schwiegermutter und sich selbst getötet haben. Die Tochter und seine Ehefrau wurden schwer verletzt. Die Frau schwebt immer noch in Lebensgefahr.