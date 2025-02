Klohäuschen fällt von Lkw auf Auto 😮

Stell dir vor, du fährst entspannt Auto und plötzlich kracht ein Klo auf deine Karre. Das ist wirklich passiert.

Der Unfall ist am Montagabend gegen 19 Uhr auf der B 30 bei Baindt im Kreis Ravensburg passiert. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Was ist passiert?



Ein 64-Jähriger hatte einen Lkw überholen wollen, der mit mobilen Toiletten beladen war.

Drei davon lösten sich und fielen vom Laster, ein Klohäuschen traf den Pkw, prallte auf die Frontscheibe und rutschte weiter über das Autodach.

Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Für den 35-jährigen Lkw-Fahrer hat es Konsequenzen: Er muss mit einem Bußgeld rechnen, weil er seine Ladung nicht richtig gesichert hat.

