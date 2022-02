Jetzt offiziell: Tom Brady beendet Karriere!

Es war ein Hin und Her - jetzt hat Star-Quarterback Tom Brady seine Entscheidung mitgeteilt: Er hört auf.

Der 44-jährige Footballer teilte seinen Entschluss auf Instagram mit. Er schrieb:

Ich habe meine NFL-Karriere geliebt, aber jetzt werde ich meine Zeit und meine Energie für andere Dinge nutzen.

Brady ist einer der erfolgreichsten Football-Spieler der Geschichte. Er spielte 22 Jahre in der NFL und gewann sieben Mal den Super Bowl. Zwischen 2001 und 2020 spielte er für die New England Patriots. Dann wechselte er zu den Tampa Bay Buccaneers und holte mit ihnen direkt in seinem ersten Jahr den Titel.

Im Super Bowl ausgeschieden

Die Titelverteidigung war allerdings gescheitert. Brady war mit seiner Mannschaft am Wochenende in den Play-Offs ausgeschieden. Danach hatte es Spekulationen über die weitere Karriere des Quarterbacks gegeben. Einige Medien hatten bereits seinen Rückzug angekündigt - doch Brady sagte daraufhin, dass er noch gar nicht wisse, ob er wirklich aufhören will. Er hatte sich noch ein wenig Bedenkzeit geben wollen. Jetzt ist seine Entscheidung also gefallen.

Hier kannst du dir seinen Abschieds-Post anschauen:

