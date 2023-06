Tom Holland: Der beste Spider-Man-Film ist ...

Marvel-Star Tom Holland hat bei einer Filmpremiere erzählt, welchen Spider-Man-Film er am meisten feiert.

Es ist ein Film, in dem Tom Holland selbst gar nicht mitspielt, nämlich: "Spider-Man: A New Universe"! Das sagt er im Interview mit der Nachrichtenagentur AP.

Ich finde, dass der erste "Spider-Verse"-Film der beste Spider-Man-Film ist, der je gemacht wurde.

Tom Holland is excited for the "Spider-Verse" sequel out this week and paid the first "Spider-Verse" film a surprising compliment while at the Apple TV+ premiere of "The Crowded Room." pic.twitter.com/7vjUqu3Sye

Nice to know 💡: Der Film heißt im Original "Spider-Man: Into the Spider-Verse" und hat in den USA im Jahr 2018 mit rund 35,4 Millionen US-Dollar Einspielergebnis den erfolgreichsten Start eines Animationsfilms ever hingelegt.

Tom Holland hat zweiten "Spider-Verse"-Film noch nicht gesehen

Der Schauspieler freut sich auf die Fortsetzung "Spider-Man: Across the Spider-Verse", in dem nicht Peter Parker, sondern Miles Morales die Hauptrolle spielt. Der Film ist erst vor kurzem im Kino gestartet und handelt von Miles, der in ein multiversales Abenteuer gezogen wird, in dem er auf viele verschiedene Spider-Man-Varianten trifft.

Den Trailer zum Film kannst du dir hier angucken: