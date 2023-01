"7 vs. Wild": Hat TomSprm geleakt, wie lange Knossi durchhält?!

Viele Fans sind sauer. Sie sagen, TomSprm habe die Palme gefilmt, auf der Knossi seine geschafften Tage eingeritzt hat.

Die Aufnahmen davon sollen zeitweise in seinem neuesten YouTube-Video zu sehen gewesen sein. Tom hat einen "7 vs. Wild"-Selbstversuch gestartet und fand Knossis Spot. Die ganze Aktion war mit dem Produktionsteam um Fritz Meinecke offenbar nicht abgesprochen. Knossi findet den Selbstversuch daher ziemlich uncool. Das hat er in seinem Stream auf Twitch gesagt.

Dass Knossi die Aktion daneben findet, könnte auch mit dem möglichen "Palmen-Leak" von Tom zusammenhängen. In Kommentaren auf TikTok, Reddit oder Twitter regt sich die Community über den YouTuber auf. Ein User schreibt beispielsweise: "Tom hat das ganze Projekt gespoilert. Er hat Knossis Tage auf der Insel geleakt. Dann noch so leichtsinnig mit dem Thema umgehen usw." Ein anderer User schreibt: "Was für eine dumme Aktion." Auf Twitter "bedankt" sich ein Fan für den Spoiler:

Die Szene ist in Toms Video zwar nicht (mehr) zu sehen, doch laut der Community und Medienberichten sollen auf Knossis Palme sieben Kerben zu sehen gewesen sein. Das würde bedeuten, dass Knossi "7 vs. Wild" bis zum Ende durchgehalten hat.

