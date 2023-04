Too Hot to Handle: Anna und Stella sind in "Poly-Beziehung" 💘

Schon in der Netflix-Show hatten sich die beiden geküsst. Jetzt haben die Fans endlich Klarheit.

Anna Strigl droppte die Nachricht auf TikTok in einer gemeinsamen Video-Reihe mit Stella Stegman. Romantischer gehts nicht: Am Valentinstag sollen sie zum ersten Mal miteinander geschlafen haben. Aber: Sie sind nicht in einer monogamen Beziehung - also haben nicht nur einen Partner oder eine Partnerin. "Anella" sind nämlich in einer "Poly-Beziehung", wie sie es nennen.

Was ist eine "Poly-Beziehung"?

Anna und Stella definieren das für sich als eine Mischung aus offener und polyamorer Beziehung. Für die bedeutet das: Sie haben Gefühle füreinander, treffen aber auch andere Leute und können mit diesen auch intim sein.

Beziehungsberaterin Susann Dietzmann erklärt im Interview mit dem SWR den Unterschied zwischen einer offenen und einer polyamoren Beziehung. In einer offenen Beziehung geht es erst mal nur darum, mehr sexuelle Freiheiten zu haben. In einer polyamoren Beziehung werden dann auch Gefühle mit anderen Personen geteilt - manche Polyamore haben sogar mehrere Partner.

