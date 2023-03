"Kemely" sind Eltern 👨‍👩‍👦

Too Hot To Handle

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In der Reunion von "Too Hot To Handle" haben Emely und Kevin für eine Überraschung gesorgt. Sie haben Nachwuchs bekommen.

Außerdem haben sie es nach der Ausstrahlung der Reunion "Too Hot To Handle: Extra Hot" auf ihren Social Media Kanälen geteilt. Die beiden sind noch in der Show zusammengekommen und haben auch gewonnen. Danach mussten sie ein Jahr lang ihre Beziehung und die Schwangerschaft geheim gehalten. Bei der Reunion, die YouTube-Star Mirella Precek moderiert hat - waren Emely und Kevin nicht live dabei. Wegen des Babys wurden sie zugeschaltet. Kevin hat sich laut Mirella "vom Playboy zum Papa" entwickelt. Emely ist immer noch mega in love: Ich dachte eigentlich, die Liebe kann nicht krasser werden – aber ihn so zu sehen, das ist schon ein ganz anderes Level. Kevin erzählte außerdem, dass sie das Preisgeld für die Familie nutzen. Die ganze Reunion kannst du hier sehen: