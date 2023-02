Too Hot To Handle: Germany 🔥 | Der Trailer und die Kandidaten

In den USA war es ein Hit - jetzt gibt es die Show erstmals mit Singles aus Deutschland und ├ľsterreich.

Ab dem 28. Februar startet "Too Hot To Handle: Germany" auf Netflix. Zehn Singles ziehen in eine Traumvilla im Paradies ein. Der Haken: Sie d├╝rfen nicht k├Ârperlich werden - kein Kuss, keine Masturbation, kein Sex. Wer das schafft, hat die Chance, am Ende 200.000 Euro zu gewinnen. Durch jedes Fummeln in der Villa sinkt jedoch das gesamte Preisgeld f├╝r alle.

Das sind die 10 Kandidaten von "Too Hot To Handle: Germany"

Mit dabei sind das Playmate Stella Stegmann aus M├╝nchen und die Content Creatorin Anna Strigl aus Innsbruck.

Kevin Njie ist Model und Fu├čballer aus Flensburg.

Die OnlyFans-Creatorin Lorra Sophie aus Berlin ist am Start.

Der TikToker Furkan Akkaya aus Wien.

Die Studentin Onyi kommt aus Hamburg.

Mit dabei ist auch Model Fabio Falconieri aus Berlin.

Laura Muro ist ein Curve Model aus Berlin und mischt die Netflix-Show auf.

Dennis Dromer ist Model und kommt aus Berlin.

IT Consultant Tobias Klein aus Heilbronn traut sich in die hei├če Show:

Emely ist eine Make-up-Artistin aus Berlin und sorgt f├╝r ordentlich Stimmung in der Villa:

Wie sportlich er wohl in "Too Hot To Handle: Germany" sein wird? Personal Trainer Oliver Nunez aus Wiesbaden ist am Start: