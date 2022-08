Kein Tornado - trotzdem sehr heftig 🌪

auf Whatsapp teilen

Am Freitagabend gab es teilweise heftige Gewitter. In Bad Wurzach in Baden-W├╝rttemberg wurde eine Lagerhalle zerst├Ârt.

Ein Sturm hat das Dach der Halle in Bad Wurzach bei Ravensburg abgehoben und weggeweht. Laut Polizei wurde es einige hundert Meter entfernt in einem Maisfeld gefunden. Die Halle ist jetzt wohl einsturzgefährdet. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Tornado oder Sturm? Die Polizei sagte erst, dass der Sturm kein einfacher Sturm war - sondern ein Tornado. Jetzt ist klar: Nope, das stimmt doch nicht so. Ein Wetterexperte hat das bestätigt. Das Ergebnis bleibt dennoch erschreckend.