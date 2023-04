Heftige Tornados in den USA: Mindestens 21 Tote

Windgeschwindigkeiten von bis zu 265 km/h sorgen für Verwüstungen. Die Sturm-Fläche ist so groß wie Deutschland.

Häuser und Einkaufszentren wurden zerstört, Fahrzeuge sind umgestürzt und Bäume entwurzelt. In den US-Staaten Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Mississippi, Ohio und Tennessee hat ein Sturmsystem am Freitag mehrere Tornados ausgelöst.

Tornado out of Nebraska pic.twitter.com/HWwBdSpjKv

Illinois: Dach während Konzert eingestürzt

Während eines Heavy-Metal-Konzerts ist das Dach eines Theaters in Belvidere in Illinois eingestürzt. Ein Mann ist dabei gestorben, 28 Menschen wurden leicht verletzt. Insgesamt waren zu dem Zeitpunkt 260 Menschen in dem Theater.

Krasse Verwüstung und mehrere Tote

Am Samstag begannen die Aufräumarbeiten. Die Tornados haben laut Polizeichef Shane Woody "Chaos, absolutes Chaos" hinterlassen. Ganze Gebiete seien nicht mehr erkennbar, so Bürgermeister Clint Lamb. Insgesamt sind 21 Menschen gestorben.