Ekel-Skandal: tot wegen Gurkenscheiben

Ein Obst- und Gemüsebetrieb wurde offenbar nicht von Lebensmittelkontrolleuren überprüft - das hatte tödliche Folgen.

Ein Lebensmittelskandal, der erst jetzt rauskommt: Ein Mensch ist gestorben, nachdem er Essen mit Keimen von einer Firma in Südhessen zu sich genommen hat. Die Keime, um die es geht, heißen Listerien. Für Menschen mit schwachem Immunsystem können sie gefährlich werden. Insgesamt seien vier Menschen wegen der Keime krank geworden, sagte eine Sprecherin des hessischen Verbraucherschutzministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Fälle sind schon zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 passiert. Die Zeitung "Welt am Sonntag" hatte zuerst über den Fall berichtet.

Ratten und Schimmel

Die Keime wurden bis zu einem Obst- und Gemüsebetrieb zurückverfolgt, der Gurkenscheiben auslieferte - auch in Krankenhäuser. Die Zeitung berichtet von einem Gutachten, das in der Firma "stehende Pfützen, Rattenkot und Schimmel" festgestellt hat. Der Betrieb wurde laut Ministerium im Februar geschlossen. So habe man verhindert, dass weitere Menschen krank werden. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Keine Lebensmittelkontrollen

Der Obst- und Gemüsebetrieb ist offenbar nicht so oft kontrolliert worden, wie es das Gesetz vorgibt. Zwei Jahre lang kam laut "Welt am Sonntag" kein Lebensmittelkontrolleur vorbei. Dieses Problem taucht immer wieder auf. Schon vor Corona gab es zu wenig Lebensmittelkontrollen. Die Pandemie habe das Problem noch schlimmer gemacht. Die ohnehin schon wenigen Kontrolleure hätten andere Aufgaben übernommen hätten - zum Beispiel Kontakte nachzuverfolgen, sagte ein Sprecherin des zuständigen Landkreises.

Auch bei Süßigkeiten-Hersteller Ferrero gibt es einen Lebensmittelskandal - es geht um Salmonellen:

Schoko-Produktion von Ferrero gestoppt! 🍫