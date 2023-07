In der Nähe eines Events einer islamisch geprägten Partei hat am Sonntag ein Attentäter eine Bombe gezündet.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Mindestens 44 Menschen wurden bei dem Selbstmordanschlag getötet. Das hat der Gesundheitsminister der Provinz Khyber Pakhtunkhwa mitgeteilt. Fast 200 weitere Personen wurden verletzt.

Was ist genau in Pakistan passiert?

Der Attentäter hat sich in der Nähe der Bühne einer Parteiveranstaltung der Partei Jamiat Ulema-e-Islam-F (JUI-F) in die Luft gesprengt, auf der einem Polizisten zufolge, "ein hochrangiges Parteimitglied" sprechen sollte. "Doch vor seinem Auftritt explodierte eine Bombe."

Die Veranstaltung hat in der Kleinstadt Khar nahe der Grenze zu Afghanistan stattgefunden. Mehr als 400 Parteianhänger haben daran teilgenommen. Weil im Spätherbst Neuwahlen anstehen, bereiten sich die Parteien auf den Wahlkampf vor. Noch ist unklar, wer für den Anschlag verantwortlich ist. In dieser Region verübt der sogenannte "Islamische Staat in Khorasan" häufig Attentate.