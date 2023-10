Tote nach Feuer in Club

mit Whatsapp teilen

Nach einem Brand in einer Disco in Murcia in Spanien haben die Notdienste mittlerweile 13 Tote gefunden.

Viele werden noch immer vermisst. Das Feuer ist gegen sechs Uhr Sonntagmorgen ausgebrochen, erst drei Stunden später war alles gelöscht. Die Behörden rechnen damit, dass auch noch weitere Tote gefunden werden. Der Bürgermeister von Murcia hat eine dreitägige Trauer ausgerufen. Was war in dem Club in Murcia passiert? Wie es zu dem Feuer in dem spanischen Club gekommen ist, weiß man aktuell noch nicht. Durch den Brand ist auch das Dach eingestürzt. Das macht die Rettungsarbeiten schwieriger. Bei den meisten Toten handelt es sich laut spanischen Medien um Freunde von einer Geburtstagsparty.