Schüsse in Kalifornien: 17-jährige Mutter und Baby getötet

Insgesamt sind sechs Menschen erschossen worden. Die Polizei vermutet Drogenkriminelle hinter dem Verbrechen.

Unter den Toten seien eine 17-jährige Mama und deren sechs Monate altes Baby. Es werde nach mindestens zwei Verdächtigen gefahndet - vermutlich mit Verbindungen zur Banden- und Drogenkriminalität. "Ich glaube, es hat direkt mit dem Kartell zu tun", sagte ein Polizist. Erst vergangene Woche hätten die Beamten das Haus, in dem die Toten gefunden wurden, nach Drogen durchsucht.

Schüsse in der Nacht

Die Polizisten kamen gegen 3.30 Uhr zu dem Haus außerhalb der Stadt Visalia in Kalifornien, nachdem Nachbarn dort Schüsse gemeldet hatten. Auf der Straße fanden die Beamten zwei Leichen und eine weitere in der Tür. Die drei übrigen Toten lagen im Haus. Ein Mann sei noch am Leben gewesen, aber dann im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

