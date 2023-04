Polizei findet zwei tote Kinder in Wohnung

mit Whatsapp teilen

In Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis sind am Ostersonntag zwei Geschwister tot in einer Wohnung entdeckt worden.

Die Kinder waren sieben und neun Jahre alt. Die Polizei hat eine 43 Jahre alte "Angehörige" wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes am Tatort festgenommen. Ob die Frau die Mutter der Kinder ist, hat die Polizei nicht bestätigt. Die Leichen der Geschwister sollen obduziert werden. Polizei ermittelt 9.4.2023 Zwei tote Kinder in Hockenheim gefunden Dauer 0:29 min In Hockenheim wurden zwei tote Kinder gefunden. Eine Frau wurde wegen eines möglichen Tötungsdelikts festgenommen. Die Polizei ermittelt.