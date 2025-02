Starke Regenfälle in den USA: Mehrere Tote bei Überschwemmungen

Hatte es im Januar noch Feuer in L.A. gegeben, gibt es jetzt starke Regenfälle im Osten des Landes. In zwei Staaten starben Menschen.

Insgesamt neun Personen sind gestorben. Acht davon in Kentucky und eine weitere in Georgia. Auch eine Mutter und ihr Kind sollen unter den Opfern sein, so die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Gouvernour Andy Beshear.

Das Bundesstaats-Oberhaupt rief den Notstand aus und appellierte an Zivilcourage und gegenseitige Unterstützung. Er befürchte, dass sich die Opferzahl noch erhöhen könne.

Georgia: Baum fällt auf Haus und tötet Mann

In Georgia stürzte ein entwurzelter Baum auf ein Haus. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Eine Kältewelle mit heftigen Regenschauern zog am Wochenende über das Zentrum und Teile des Nordostens der USA. Mehr als eine halbe Million Haushalte waren laut dem Datendienstleister Poweroutage.us am Sonntag ohne Strom.