Nach Tod von 14-Jährigem: Tatwaffe bei Jugendlichem gefunden

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Bayern wurde wohl getötet. Jetzt ist die Tatwaffe bei einem Gleichaltrigen aufgetaucht.

Was ist passiert? Am Freitagnachmittag ist ein Junge zur Polizei im bayerischen Lohr am Main und hat demnach gesagt, dass ein Freund von ihm jemanden auf dem Schulhof getötet habe. Neben dem Schulgelände habe die Polizei den toten 14-Jährigen dann gefunden. Er habe Verletzungen am Oberkörper gehabt. Wie es so weit kommen konnte, ist unklar.

Toter Jugendlicher in Bayern: Tatwaffe gefunden

Die Polizei wisse inzwischen von drei Personen, die dabei gewesen seien. Ein tatverdächtiger 14-Jähriger wurde festgenommen. Er kommt, wie das Opfer auch, aus der Region.

Am Samstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Einem Polizeisprecher zufolge sei der Jugendliche jetzt in einer Haftanstalt. In seiner Wohnung sei die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schusswaffe, gefunden worden. Der gleichaltrige Jugendliche habe gestanden, dass die Waffe ihm gehöre - zu der Tat selbst habe er nichts gesagt.

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass ein 11-Jähriger für den Tod eines jungen Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel verantwortlich sein soll. Mehr dazu liest du hier:

