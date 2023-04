Das Mädchen wurde tot in einer Kinderhilfe-Einrichtung in Wunsiedel (Oberfranken) gefunden.

Angestellte hätten die Zehnjährige in einem Zimmer entdeckt, sagen Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und der "Bild"-Zeitung stehen zwei Jungs im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. Konkrete Hinweise darauf, dass die Jungs an der Tat beteiligt waren, gebe es aber noch nicht.

Polizei befragt Kinder und Jugendliche

Am Mittwoch hat die Polizei weiter Spuren in der Einrichtung gesichert und Zeugen befragt. Weil in Bayern gerade Osterferien sind, ist die Einrichtung derzeit nicht voll. Wie viele Kinder aktuell dort sind, wollte ein Sprecher nicht sagen. Sie würden aber von ausgebildeten Kräften betreut.