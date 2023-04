Getötete Zehnjährige: Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Das Mädchen wurde Anfang April tot in einem Kinderheim gefunden. Die Ermittler haben jetzt einen weiteren Verdächtigen.

Ein 25 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Spuren am Tatort in Wunsiedel (Oberfranken) hätten zu ihm geführt. Er hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Neben dem 25-Jährigen steht auch ein elfjähriger Junge unter Tatverdacht. Auch er schweigt.

Totes Mädchen in Wunsiedel: Polizei hat neue Erkenntnisse

Die Ermittler sagen auch, dass die Zehnjährige wohl Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist. Eine Untersuchung der Leiche hat außerdem ergeben, dass die Zehnjährige wohl durch Gewalteinwirkung gegen den Hals gestorben ist. Was genau passiert ist, müssen jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft klären.