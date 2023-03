Tottenham wirft Trainer raus: Interesse an Nagelsmann?!

Die Londoner haben sich am Sonntag von Coach Antonio Conte getrennt. Ein Nachfolge-Kandidat soll Julian Nagelsmann sein.

Das berichten verschiedene britische Medien. So berichtet Sky UK, dass Nagelsmann offen für Gespräche mit den Spurs sei. Der Evening Standard und die The Guardian berichten ebenfalls über ein Interesse der Londoner an dem Ex Bayern-Coach. Schon 2019 und 2021 sollen die Engländer an Nagelsmann interessiert gewesen sein. Zu den Berichten gibt es bisher weder von Nagelsmann noch von Tottenham ein offizielles Statement.

Musste Conte wegen seiner Wut-Pressekonferenz gehen?

Vor gut einer Woche spielten die Londoner 3:3-Unentschieden gegen Southampton. Kurz vor Schluss kassierten die Spurs den Ausgleich. Danach eskalierte der Italiener auf der Pressekonferenz. Der Trainer bezeichnete seine Spieler als "egoistisch". Außerdem griff er Tottenham-Boss Daniel Lewis an: