Tower of Fantasy: Das steckt hinter dem Hype

Kommt das Online-Game an die Konkurrenz Genshin Impact ran? Und was sind die Gefahren?

Das von Anime inspirierte Online Game ist weltweit in den Trends. Seit Donnerstag ist es auch in Deutschland verfügbar und die Gamer kriegen wohl jetzt schon nicht genug. Denn obwohl Tower of Fantasy ein kostenloses Spiel ist, gibt es Items, die man im Spiel kaufen kann - und um diese reißen sich grade einige User.

Was erwartet dich bei Tower of Fantasy?

Das neue Spiel kannst du sowohl auf deinem Smartphone als auch auf dem Computer zocken. In dem MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) kannst du eine Science-Fiction-Anime-Welt entdecken, dich in Gilden zusammentun, kämpfen, sammeln und deinen Character entwickeln. Die Welt ist sehr futuristisch gestaltet und bietet im Gegensatz zu Genshin Impact die Möglichkeit in der Gruppe zu spielen. Doch das kann auch gefährlich sein.

Verleitung zur Spielsucht

Bei Free-To-Play-Games, in denen hauptsächlich neue Items wie Rüstungen, Waffen, etc. Geld kosten, ist die Gefahr hoch, in eine Spielsucht zu geraten. CoyasWelt sieht bei Tower of Fantasy folgende Gefahr:

In meinen Augen wird der Wunsch nach stärkeren Waffen bei Multiplayer-Games aber stärker getriggert. Wenn der Kumpel eben schon die Superwaffe hat, die man auch will. Oder die Gilde einen großen Raid laufen will und man selbst noch zu schwach ausgerüstet ist.

CoyasWelt hat für das Spiel ein Intro mit allen Features erstellt und erklärt auch nochmal die Gefahren des Spiels: