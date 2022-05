Freiburg vs. Bochum: Zweimal Rot!

Bochum-Trainer Thomas Reis und Mittelfeldspieler Kostas Stafylidis müssen vom Platz. Freiburg gewinnt souverän mit 3:0.

Der SC Freiburg geht nach vier Minuten in Führung. Roland Sallai legt mit einem Doppelpack zum 3:0 nach. Ziemlich deutliche Nummer also. Doch dann geht es für Bochum erst richtig bergab.

Zweimal Rot

In der 69. Minute foult der Grieche Kostas Stafylidis den Doppeltorschützen Sallai böse. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigt zurecht die Rote Karte. VfL Bochum-Trainer Thomas Reiss regt sich darüber so sehr auf, dass auch er mit Rot auf die Tribüne muss. Mit zehn Mann und einem glücklichen 3:0-Endstand retten sich die Bochumer in die Kabine.

Warum die Rote Karte?

Offenbar zeigte Reiss eine Art Scheibenwischer-Geste in Richtung Schiedsrichter. Nach dem Spiel erklärte er aber, dass er damit seinen eigenen Spieler gemeint habe und entschuldigte sich beim Schiedsrichter.

Ich habe mich mehr über meinen Spieler aufgeregt, weil wir liegen 0:3 hinten, wir sind komplett unterlegen, haben nicht mehr so viel Personal auf der Position, und dann gehst du ein sehr hohes Risiko mit einem Foulspiel in der gegnerischen Hälfte.

