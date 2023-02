Mord an Trans-Teenagerin erschüttert die LGBT-Community

Zwei 15-Jährige sind in Großbritannien wegen Mordes angeklagt. Brutale Gewalt gegen Trans-Personen gibt es häufiger.

Die 16-jährige Brianna Ghey wurde am 11. Februar 2023 mitten am Tag in einem belebten Park in der Nähe von Manchester erstochen. Als Passanten sie finden und den Krankenwagen rufen, kommt jede Hilfe zu spät. Jetzt wird gegen zwei 15-Jährige - ein Junge und ein Mädchen - wegen Mordes ermittelt. Der Grund, warum die 16-Jährige getötet wurde, ist bisher noch unklar.

Auch in Deutschland denkt die Trans-Community an Brianna Ghey:

Sie war wie eine Schwester für mich, obwohl wir so weit voneinander entfernt gewohnt haben.

Mord an Britanna Ghey war kein Einzelfall

Das "Trans Murder Monitoring" (TMM) registriert die Anzahl der Morde an Trans- und genderdiversen Personen. Also Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, in dem sie geboren werden. 327 Morde wurden weltweit zwischen Oktober 2021 und September 2022 gezählt. Die Dunkelziffer könnte noch viel höher sein. Besonders Sexarbeitende und People of Colour sind hiervon betroffen.

Wenn du dich für Transpersonen und die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, interessierst, kannst du dich hier informieren:

Hilfe und Beratung bei allen Fragen rund um Transsexualität: Wenn du in einer akuten Krise bist, Gedanken zu Selbstverletzung, Selbstmord hast oder dir Gewalt angedroht wird, findest du hier schnelle Hilfe: "Rosa Strippe": Montag bis Donnerstag, 16 bis 20 Uhr unter 0234-19446

Telefonseelsorge unter 0800 111 0 111 Allgemeine Unterstützung finden Trans-Personen oder Menschen, die sich über Geschlechteridentitäten informieren wollen hier:

Die Beratungsstelle "Gewaltfrei leben" spricht Frauen*, Lesben, Trans* und queere Menschen an.

"Broken Rainbow" ist ein Verein für Frauen*, Lesben, Trans*, Inter* und queere Menschen.

Der Verein "TransInterQueer" bietet eine psychosoziale und fachliche Beratung für Menschen in und um Berlin an.

Spezielle Fragen zum Liebesleben oder zur Geschlechterangleichung von Trans-Personen beantwortet die Organisation Liebesleben.

