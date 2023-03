Travis Scott wurde in New York dafür gesucht, einen Mann ins Gesicht geschlagen zu haben. Angeklagt wurde er aber nicht.

Mehrere US-Medien berichteten, dass der Rapper in einem Nachtclub einen Tontechniker attackiert hat. Danach soll Travis noch randaliert haben.

Das passierte zwischen Travis und dem Tontechniker

Es heißt, dass alles wegen eines Streits um die Musik-Lautstärke eskaliert ist. Den Berichten nach hat Travis mit einem anderen Rapper eine Show in dem Club in New York gespielt - danach soll er dann das DJ-Pult übernommen und aufgelegt haben. Irgendwann hat aber offenbar der Tontechniker die Lautstärke runtergedreht - woraufhin Travis ihn offenbar attackiert hat. Der 30-jährige Musiker soll dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das NYPD (die New Yorker Polizeibehörde) bestätigte den Vorfall gegenüber "NBC News".

Das sagt der Anwalt von Travis Scott

Der Tontechniker ist laut den Berichten nicht schwer verletzt. Er erstattete aber Anzeige. Deshalb wurde Travis Scott von der Polizei gesucht. Der Rapper meldete sich daraufhin selbstständig bei der Polizei. Sein Anwalt sagte, es handelt sich um ein Missverständnis. Außerdem sei keine Anklage gegen Travis Scott erhoben worden. Zudem teilte er mit:

Wir arbeiten aktiv mit dem Veranstaltungsort und den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Angelegenheit zu klären und die Sache richtigzustellen.

Nach der Attacke hat Travis laut den Medienberichten in dem Club noch randaliert. Es soll eine Videoleinwand und ein Lautsprecher beschädigt worden sein. Der Schaden: mehr als 10.000 Euro. Ob der Club deshalb auch Anzeige gegen Travis erstattet, ist nicht bekannt.

So sah es in dem Club vor dem Streit mit dem Tontechniker aus:

