Dann gehörst du zu den 63 Prozent, die sich in dieser Jahreszeit ein bisschen in Verzicht üben wollen.

Laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK wollen die meisten auf Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch verzichten. Außerdem wollen viele in dieser Zeit weniger rauchen oder mit dem Rauchen aufhören und weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen.

"Digital Detox" auf dem Abstieg

Während 2014, also vor fast 10 Jahren, noch 31 Prozent in dieser Zeit "Digital Detox" machen wollten - also aufs Smartphone und auf Internetnutzung verzichten wollen - sind das in diesem Jahr nur noch 19 Prozent. Im Alltag ist es extrem schwierig ohne digitale Geräte klar zu kommen. Ein Verzicht darauf ist kaum noch möglich.

Wo kommt das Fasten her?

Das Fasten hat eigentlich einen religiösen Ursprung. Eine Zeit auf bestimmte Dinge zu verzichten, Gewohnheiten zu verändern und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren - das gibt es in allen Religionen. Bei den Christen startet die Fastenzeit am Aschermittwoch - also heute - und geht bis Ostern.