Fans fackeln Tribüne ab! 🔥

Beim Spiel Hamburger SV gegen Hansa Rostock haben Fans offenbar eine Trib├╝ne angez├╝ndet.

Erst haben die Zuschauer mit Bengalos rumgefuchtelt. Dann hat die Trib├╝ne Feuer gefangen! Kurze Zeit sp├Ąter hing der Bereich voller schwarzem Rauch.

Wie lief das Spiel?

Der Hamburger SV sicherte sich Relegationsplatz drei. Der HSV siegte bei Hansa Rostock mit 3:2 (0:1) und trifft nun in den zwei Relegationsspielen auf Hertha BSC. Hansa ging in der 13. Minute durch Nico Neidhart in F├╝hrung, doch Robert Glatzel (50.) und (75.) Sebastian Schonlau sorgten f├╝r den Sieg der Hamburger.

Ein User hat offenbar den Brand gefilmt. Ob das Video echt ist, konnten wir nicht ├╝berpr├╝fen:

