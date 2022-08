Das sind die Bösen im "Tribute von Panem"-Prequel

Mit Viola Davis (Suicide Squad) und Peter Dinklage (Game of Thrones) geht's in die Vergangenheit.

Nach drei Büchern und vier dazugehörigen Filmen mit Jennifer Lawrence als Katniss geht es in dem neuen dystopischen Sci-Fi-Film 64 Jahre in die Vergangenheit.

Um wen geht's in dem Prequel?

Coriolanus Snow (bekannt als der Präsident in den Hauptfilmen) ist hier noch jung und soll der Mentor einer Tributin aus Distrikt 12 sein. Sein Ziel: wieder an Reichtum zu kommen, nachdem seine Familie den Wohlstand verlor. Somit erfahren die Zuschauer erstmals die Hintergrundstory des bösen Präsidenten. Die Schurkenrolle der Spielmacherin Doktor Volumnia Gaul wird von Oscarpreisträgerin Viola Davis gespielt. Peter Dinklage seht ihr in der Rolle des Dekans der Akademie.

Für Hunter Schafer sind diese News bestimmt aufregend, denn das wird ihr erster Kinofilm - und dann auch mit so großen Co-Schauspielern: