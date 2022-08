Feuerwehr rettet Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen

Hausbrand in Trier-Feyen am Freitagmorgen: Ein Bewohner flüchtete vor dem Feuer auf den Balkon - im Obergeschoss!

Die Einsatzkräfte retteten den Mann mit einem Sprungtuch. Dazu musste der 45-jährigen aus fünf Metern Höhe springen, schreibt die Polizei. Der Mann hatte schwere Verbrennungen und wurde in eine spezielle Klinik gebracht. Ein anderer Bewohner hatte es zuvor noch alleine aus dem brennenden Haus geschafft. Er kam mit einer Rauchvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus. Eine Familie konnte mit Leitern gerettet werden. Die Polizei weiß noch nicht, warum das Feuer ausgebrochen ist und ermittelt jetzt.

Weiterer Brand in Trier

Ein anderer Wohnungsbrand in Trier-Süd in der Nacht ging glimpflicher aus: Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses konnten sich alle Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde laut Polizei offenbar niemand.