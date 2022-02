Nach den bislang unbekannten Tätern wird gefahndet.

Am frühen Freitagmorgen sprengten die Räuber einen Geldautomaten der Volksbankfiliale in der Trierer Straße in Bausendorf. Es wurden dabei keine Menschen verletzt.

Die Suche läuft noch

Die Täter flüchteten anschließend über die Autobahn A1 und A60 nach Belgien. Die Polizei vermutet, dass sie in einem dunklen Audi unterwegs sind. Wie viel Kohle sie einstecken konnten, ist noch nicht klar. Aktuell wird gemeinsam mit der belgischen Polizei nach ihnen gefahndet.

