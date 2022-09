Mann findet menschliches Skelett😱

Eigentlich hatte ein Mann aus ├ťttfeld (Eifelkreis Bitburg-Pr├╝m) in einem Stra├čengraben nach seiner Katze gesucht.

Stattdessen fand er in einem ehemaligen Kartoffelkeller eine skelettierte Leiche. Der Keller war am Ende des Stra├čengrabens. Weil der Mann dachte, dass seine Katze sich dorthin verlaufen haben k├Ânnte, lief er durch die ge├Âffnete T├╝r in den halbdunklen Keller hinein.

Creepy Entdeckung

In einer Ecke sah er etwas Rundes und dachte erst an einen Ball. Als er ihn mit dem Fu├č zur Seite schieben wollt, bemerkte er, dass es ein menschlicher Sch├Ądel ist. Unter dem Teppich daneben war das Skelett.

Wer die tote Person ist und was genau passierte, wird jetzt von der Staatsanwaltschaft Trier ermittelt.