Bombe in Trier-Olewig: Das ist passiert!

In Trier-Olewig wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie musste sofort gesprengt werden.

Deshalb mussten viele Menschen am Freitagnachmittag in Sicherheit gebracht werden. Alle im Umkreis von 1.000 Metern um die Bombe mussten die Häuser verlassen. Das waren etwa 5.400 Menschen. Auch Restaurants, ein Hotel und ein Seniorenheim wurden evakuiert.

Bombe in Trier-Olewig gefunden und gesprengt

Die Bombe wurde kurz davor auf einem Privatgrundstück in der Straße "Auf der Hill" in Trier-Olewig entdeckt. Es handelt sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Laut der Stadt Trier war die Bombe "gefährlich" und musste deshalb so schnell wie möglich gesprengt werden.

Damit nichts schlimmes passiert, wurde die Bombe vom Kampfmittelräumdienst in ein fünf Meter tiefes Loch gelegt und mit Sand abgedeckt. Die Feuerwehr machte den Sand dann nass und die Bombe wurde per Fernzündung gegen 22.30 Uhr gesprengt. Auf Fotos sieht man den Krater, den die Bombe hinterlassen hat. Schäden an Häusern soll es aber nicht geben.

⚠️Aktuelle Bilder von der Ex-Bombe: Sie hat einen Krater hinterlassen, aber nach erstem Anschein keine Schäden an Gebäuden. #trier #bombe pic.twitter.com/dIiAPAGZLL

