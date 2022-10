So lange hat sie für den Trip zur Titanic gespart

Das berühmte Schiff liegt seit 110 Jahren auf dem Grund des Nordatlantiks. Eine Reise dorthin hat ihren Preis.

Den war Renata Roja bereit zu zahlen und deshalb sparte die Mexikanerin 30 Jahre lang, um sich mit einem Ticket für 250.000 US-Dollar ihren Traum erfüllen zu können.

Als ich ein Kind war, wusste niemand, wo das Schiff ist. Also beschloss ich, es zu finden.

Renata entschied sich dafür, Meereskunde zu studieren, um das legendäre Schiff zu finden. Weil die Titanic aber gefunden wurde, als sie gerade im ersten Semester war, musste ein anderer Plan her.

U-Boot-Reise zur Titanic

Ein privates Unternehmen bietet Tauchgänge zum versunkenen Schiff an. Um einmal das Wrack aus nächster Nähe zu sehen, kaufte Renata sich eines der Tickets für eine Tauchfahrt im kleinen U-Boot. In der BBC-Sendung "The Travel Show - Take me to Titanic" wird ihre kleine Gruppe bei der Reise begleitet.

