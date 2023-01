Polizei will Einbrecher festnehmen und landet bei Musikvideodreh

Vier junge Leute wurden in Trippstadt als Einbrecher verdächtigt. Dabei hatten sie etwas ganz anders vor.

Die drei Männer und eine Frau wollten am Wochenende ein Video drehen. Dafür hatten sie sich als Location die Hintertür eines Seniorenheims in Trippstadt bei Kaiserslautern ausgesucht. Dort kam es dann aber zu einem Missverständnis. Ein Zeuge hatte gehört, wie jemand sagte, dass sie es woanders versuchen wollen. Weil die Gruppe eine Eisenkette dabei hatte, dachte der Zeuge, die 23- bis 30-Jährigen wollen in das Seniorenheim einbrechen und rief die Polizei.

Seniorenheim war nicht der optimale Drehort

Vor Ort konnte das Missverständnis aber aufgeklärt werden: Die Polizei befragte die Gruppe und konnte kein strafbares Verhalten feststellen. Vermutlich habe die Location nicht so recht als Drehort gepasst, weshalb sie den Videodreh "woanders versuchen" wollten, erklärte die Polizei.

