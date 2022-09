New York verklagt Donald Trump wegen Betrugs

Ex-Präsident Trump und seine Kinder sollen die Zahlen seines Unternehmens so poliert haben, wie es ihnen gepasst hat.

Zum Beispiel um Steuern zu hinterziehen oder an bessere Kredite zu kommen. Das wirft die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James der Trump-Familie vor. Sie will mit der Klage unter anderem erreichen, dass die Trumps 250 Millionen Dollar als Wiedergutmachung zahlen müssen.

Donald Trump hat fälschlicherweise sein Vermögen um Milliarden Dollar aufgebläht, um sich selbst zu Unrecht zu bereichern und um das System auszutricksen - und damit uns alle.

Donald Trump weist die Vorwürfe zurück und sieht sich als Opfer einer "Hexenjagd".

