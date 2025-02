Auf die ersten Gesprächen zwischen einer US- und einer russischen Delegation angesprochen erklärte US-Präsident Trump, es laufe sehr gut. Er habe die Macht den Krieg zu beenden. Kritik, dass die ersten Gespräche ohne die Ukraine stattgefunden haben, wies Trump zurück. Stattdessen teilte er gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj aus: Trump sagte: ich höre, wir sind nicht eingeladen worden. Ihr seid seit drei Jahren dabei. Ihr hättet nie damit anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können, so Trump. US-Außenminister Rubio klang nach den ersten Gesprächen zwischen den USA und Russland diplomatischer. Ziel sei es, diesen Konflikt auf eine faire, dauerhafte und für alle Beteiligten akzeptable Weise zu beenden. Rubio fügte hinzu, die Europäer müssten auch mit in die Verhandlungen einbezogen werden, schon allein deshalb, weil sie ja auch Sanktionen gegen Russland verhängt hätten. In den USA ist der Trump-Vorstoß auf geteilte Reaktionen gestoßen. Der demokratische Senator van Hol