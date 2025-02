Trump setzt Strafzölle für Mexiko für einen Monat aus

Die von US-Präsident Trump verhängten Zölle gegen Mexiko treten zunächst nicht in Kraft. Sie würden für einen Monat ausgesetzt, so Trump. Zuvor hatte es ein Telefongespräch zwischen Trump und seiner mexikanischen Amtskollegin Claudia Sheinbaum gegeben. .

Eigentlich sollten die Zölle gegen Mexiko um Mitternacht in Kraft treten, doch Trump und die mexikanische Präsidentin Sheinbaum konnten im letzten Moment einen Deal vereinbaren. Mexiko sagte zu, 10.000 zusätzlich Soldaten an die Grenze zu schicken, um gegen den Schmuggel von Fentanyl vorzugehen. Dafür will US-Präsident Trump die Zölle gegen Mexiko für einen Monat aussetzen. Außerdem versprach die US-Regierung etwas gegen den Waffenschmuggel nach Mexiko zu unternehmen.

Laut New York Times ist Kanada hingegen eher pessimistisch, dass US-Zölle auf kanadische Waren noch abgewendet werden können. Heute Abend soll es weitere Gespräche zwischen Trump und dem kanadischen Premierminister Trudeau geben.

Trump hatte am Samstag 25 % Zö