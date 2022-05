Trymacs macht 12-Stunden-Stream zum Abschied!

Trymacs hat in der Nacht auf Sonntag extra lange gestreamt. Jetzt kommt erstmal nichts mehr. Der Grund: eine Verletzung.

Trymacs hatte unter anderem angekündigt, Clash of Clans und Valorant zu spielen - und Yugioh-Karten aufzumachen. Der Stream ging am Samstag um 13 Uhr los. In seiner Instagram-Story erklärte Trymacs vorher:

Ich hab ja am Dienstag meine OP, dann kann ich acht Wochen nicht zocken. Das heißt: Heute gibt einen 12-Stunden-Stream, damit ich nochmal richtig viel zocken kann.

Was ist passiert?

Der Streamer hat sich beim Boxen an der Hand verletzt. Eigentlich war Trymacs davon ausgegangen, dass er nur für ein paar Tage einen Gips bekommt. Aber: Jetzt muss er den Gips mindestens acht Wochen behalten - und danach wird er wohl auch nicht sofort wieder der Alte sein.

Viel Glück 🍀

Seine Fans wünschten Trymacs viel Glück für die Operation und alles Gute - etwa bei YouTube in den Kommentaren.

