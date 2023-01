"Arctic Warrior": Trymacs macht mit, wenn Monte auch dabei ist

Das hat der Streamer auf Twitch gesagt. MontanaBlack hat sich noch nicht entschieden, ob er die Einladung annimmt.

Diese hat Monte von Organisator und "7 vs. Wild"-Gewinner OttoBulletproof bekommen. Trymacs würde für "Arctic Warrior" schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Aktuell läuft sein eigenes Survival-Format "Nerd in the Dirt" auf YouTube. Die Location? Finnland - genau wie bei "Arctic Warrior".

Trymacs über Monte: "Wenn er nein sagt, sind alle sauer"

Als ein Twitch-User Trymacs im Chat fragt, ob er bei dem Format auch mitmachen würde, sagt der Hamburger: "Ich würde sagen, wenn Monte dabei ist, sag ich dann fest zu? Ja, das mach ich". Außerdem meint er, dass Monte durch Ottos Einladung ordentlich Druck habe, weil 80 Prozent seiner Zuschauer wollen, dass er in Finnland dabei ist.

Was würde Trymacs und Monte bei "Arctic Warrior" erwarten?

In seinem Nominierungsvideo hat Otto erklärt, was bei seiner Survival-Show "Arctic Warrior" in Lappland passieren würde. Monte und er wären eines von sechs Teams. Jedes Team besteht aus einem Survival-Profi und aus einem Anfänger. Trymacs wäre also in einem Team mit einem anderen Survival-Profi. Die Teams verbringen dann rund 100 Stunden bei arktischen Temperaturen in der finnischen Natur. Dabei müssen zusätzlich noch Challenges gemeistert werden und ein Zielort erreicht werden.

