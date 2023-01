Trymacs hat Stress mit Stefan Raab: "Kick auf Eis" fällt flach!

Raab hatte schon in den 2010er-Jahren ein Eis-Fußball-Format. Trymacs Event wird offenbar als Kopie betrachtet.

Daher forderten Raab und seine Produktionsfirma "Raab TV" den Streamer jetzt mit einer Abmahnung offenbar dazu auf, das in Köln geplante Event "Kick auf Eis" nicht durchzuführen. Was wird Trymacs machen? Er geht auf die Forderung ein. Es wird Ende Dezember kein Eis-Fußball-Event geben, denn laut Trymacs ist das rechtliche Risiko zu groß. In einer Pressemitteilung des Senders Joyn, der das Event übertragen wollte, wird einfach nur von "lizenzrechtlichen Gründen" gesprochen.

Stattdessen wird der Streamer am gleichen Tag ein "normales" Fußball-Hallenturnier veranstalten.

Trymacs ist geschockt!

Der Streamer ist eigentlich ein großer Fan von Stefan Raab. Er nennt ihn eine "absolute TV-Legende". Umso enttäuschter ist er über die Ansage des ehemaligen Moderators:

Ist schon krass, weil wir haben auch noch kein persönliches Gespräch in irgendeiner Art und Weise gehabt, obwohl ich das ganz, ganz doll versuche.

Für die Zukunft wünscht sich Trymacs eine Einigung mit Raab, denn er habe große Lust, auf Eis zu kicken.

