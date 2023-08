Ukraine: Sieben Tote nach russischem Raketenangriff in Tschernihiw

Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj trafen die Bomben die Uni und das Theater im Stadtzentrum.

Neben den sieben Toten soll es durch die Attacke im Stadtzentrum 129 Verletzte gegeben haben, so der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Samstag. Unter den sieben Toten sei eine Sechsjährige, unter den Verletzten seien zwölf Kinder. Tschernihiw ist circa 150 Kilometer von Kiew entfernt und liegt etwas nördlicher.

In diesem Video ist eine Frau zu sehen sein, die mit einem Obstkorb für ein Video posiert, bevor eine Rakete hinter ihr einschlägt. Laut dem "Spiegel" war sie gerade dabei, den Korb für ein religiöses Fest in eine Kirche zu bringen, bevor es zum Angriff in Tschernihiw kam: