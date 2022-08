Rot für beide: Tuchel und Conte gehen aufeinander los!

Beim 2:2 zwischen dem FC Chelsea und den Tottenham Hotspurs krachte es zwischen den beiden Trainern heftig.

Und das gleich zweimal. Der erste Streitpunkt im London-Derby: Tottenhams Rodrigo Bentancur steigt heftig gegen Kai Havertz ein, doch Schiri Taylor sieht kein Foul. Er lässt weiterspielen. Anschließend macht Pierre-Emil Hojbjerg das 1:1 für Tottenham. Conte feiert den Treffer heftig ab. Das schmeckt Tuchel gar nicht. So kommt es zum ersten Stress zwischen den beiden:

Schiri Taylor zeigt beiden gelb. Danach wird wieder Fußball gespielt. Chelsea geht durch Reece James mit 2:1 in Führung. Dann schockt Tottenham die Blues erneut: In der 96. Minute macht Harry Kane das 2:2. Kurz danach ist das Spiel vorbei. Dann gibt es wieder Stress. Tuchel ist sauer, weil Conte ihm beim Handshake nicht in die Augen schaut. Es kommt zum Handgemenge. Beide Trainer sehen rot - auch von Schiri Taylor:

Nach dem Premier-League-Spiel beruhigte sich Tuchel wieder ein wenig und sagte: „Ich bin nicht nachtragend. Wir haben uns nicht gegenseitig beleidigt, wir haben uns nicht geschlagen, wir kämpfen für unsere Mannschaften.“