Neue Dino-Art nach der Stadt Tübingen benannt!

Forscher haben eine neue Dinosaurier-Art entdeckt. Sie lebte vor 200 Millionen Jahren in Baden-Württemberg.

Die Dinos waren etwa so groß wie ein Mensch. Sie hatten einen langen Hals und liefen vermutlich auf vier Beinen. Sie lebten dort, wo heute die Schwäbische Alb ist. Entdeckt wurde die neue Dino-Art von Forschenden der Uni Tübingen. Deshalb haben die Dinosaurier auch den Namen "Tuebingosaurus maierfritzorum" bekommen.

So sahen die Dinosaurier vermutlich aus:

Universität Tübingen/Marcus Burkhardt

Schon vor 100 Jahren gefunden!

In der Fachzeitschrift "Vertebrate Zoology" beschreiben die Forschenden, wie sie ihre Entdeckung gemacht haben. Sie haben Dino-Knochen untersucht, die schon 1922 in Trossingen bei Tuttlingen gefunden wurden. Sie lagen aber die letzten 100 Jahre in der Uni Tübingen, weil Wissenschaftler bisher davon ausgegangen sind, dass sie zu einem schon bekannten Langhalssaurier gehören. Erst bei den neuen Untersuchungen wurde festgestellt, dass das nicht passt und es sich um eine neue Dino-Art handelt.

Hier kannst du dir den Dino anschauen:

