Hier bekommst du das JugendticketBW noch günstiger

In Baden-Württemberg kostet das Ticket 365 Euro - allerdings nicht überall. Denn ...

... in Tübingen zahlt man nur 264 Euro - also rund 100 Euro weniger!

Wie geht das?

Die Stadt Tübingen hat sich dazu entschieden, bei den Tickets einen Zuschuss draufzulegen. Damit können Azubis, Schüler, Studierende und Freiwilligendienstleistende bis 26 Jahren vergünstigt fahren. Wichtig ist nur, dass du in Tübingen wohnst und auch deine Schule oder Ausbildungsstätte dort liegt.

Und warum?

Laut Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat das mehrere Gründe: Zum einen können so Familien mit Kindern und geringem Einkommen entlastet werden. Zum anderen hofft Palmer, dass das neue Ticket bei jungen Menschen so gut ankommen wird, dass sie in Zukunft weniger Auto fahren.