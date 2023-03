Nach Messerangriff: Tatverdächtiger festgenommen

Bei einem Streit im Alten Botanischen Garten wurde ein Mann erstochen - jetzt scheint der Täter gefunden.

Am Samstag ist ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen, das haben die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen mitgeteilt. Die beiden Männer sind am Donnerstag in einen Streit geraten. Der Tatverdächtige soll mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben.

Wie konnte der Tatverdächtige gefunden werden?

Obwohl noch am Donnerstag sofort eine Großfahnung eingeleitet wurde, gelang dem Täter zuerst die Flucht. Mithilfe von Fotos, die Zeugen zur Verfügung gestellt haben, konnte der Tatverdächtige dann aber identifiziert werden. Er wurde am Freitag von Spezialkräften in seiner Wohnung in Tübingen widerstandslos festgenommen, verweigerte allerdings die Aussage. Dort fand die Polizei auch Kleidung, die der 27-Jährige bei der Tat getragen haben soll.

Genauer Hintergrund noch unbekannnt

Warum sich die beiden Männer so heftig im Alten Botanischen Garten gestritten haben, ist nicht klar. Weil sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer im Drogenmilieu unterwegs und vorbestraft sind beziehungsweise waren, prüft die Polizei jetzt, ob die Tat damit zusammenhängt.

Laut Polizeiangaben ist das 23-jährige Opfer am Donnerstagabend an seinen Verletzungen gestorben.