Bombenanschlag in Ankara: Das ist passiert

Am Morgen gab es in der Hauptstadt der Türkei eine Explosion. Die Regierung spricht von einem Terrorakt. War es die PKK?

Es waren zwei Attentäter. Einer starb durch die gezündete Bombe, der andere wurde im Schusswechsel mit der Polizei getötet. Zwei Polizisten sind dabei leicht verletzt worden. Das teilte der Innenminister Ali Yerlikaya auf X/Twitter mit.

War es die PKK?

Die pro-kurdische Terrororganisation PKK beansprucht den Anschlag heute in Ankara für sich. Sie sei eine Reaktion auf das Vorgehen der Türkei in kurdischen Gebieten. Knapp 15 Millionen Kurden leben in der Türkei. Der Konflikt um Eigenständigkeit dauert seit Jahrzehnten an. Der türkische Präsident Erdoğan sagte im Parlament, die Täter seien "Schurken", die ihre Ziele nicht erreicht hätten und nie erreichen würden.

Warum fand der Bombenanschlag in Ankara statt?

Heute endet in Ankara die Sommerpause. Das heißt, dass Politiker und Politikerinnen sich nach der Ruhezeit wieder zum ersten Mal im Parlament treffen. Der Anschlag passierte wenige Stunden vor der geplanten Eröffnung.

Die Ermittlungen zum Anschlag in Ankara laufen bereits

Wer dafür verantwortlich ist und warum, weiß man noch nicht. Die Gegend rund um das Parlament wurde für die Ermittlungen abgesperrt. Zusätzlich hat die Regierung eine Nachrichtensperre erteilt. Bei solchen Sperren geben die Behörden erstmal keine Infos zum Stand der Ermittlung und verbieten der Presse darüber zu berichten. Die deutsche Botschaft in Ankara empfiehlt, sich vom Stadtzentrum fernzuhalten. Bombenentschärfungsteams führen nämlich kontrollierte Sprengungen durch. Offenbar gab es "verdächtige Pakete", teilte die türkische Polizei auf X/Twitter mit.

