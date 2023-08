Visa abgelaufen: Erdbebenopfer müssen Deutschland verlassen

Die meisten Visa laufen am 6. August aus und sollen nicht verlängert werden. Deshalb gibt es Kritik.

Nach den krassen Erdbeben in der Türkei und Syrien hatte die Bundesregierung im Februar das Verfahren für Visa erleichtert. Laut dem Auswärtigen Amt wurden davon mehr als 16.000 Stück für Betroffene der Katastrophe ausgestellt - und die laufen jetzt ab. Auch das einfache Verfahren für die Anträge ist dann vorbei.

Das bedeutet: Die Menschen müssen Deutschland verlassen oder einen Antrag auf Aufenthalt bei der Ausländerbehörde stellen. Auch wenn sie bei Verwandten untergekommen sind und kein Geld vom Staat bekommen.

Erdbeben-Visa abgelaufen: Wo sollen die Menschen hin?

Die türkische Gemeinde in Baden-Württemberg fordert im SWR, dass die Menschen länger in Deutschland bleiben können. Viele Betroffene hätten in ihrer Heimat immer noch keine Unterkunft, auch würden noch viele Schulen und Läden zum Einkaufen fehlen.

Obwohl in vielen Teilen der Türkei die Aufräumarbeiten voranschreiten und teilweise mit dem Wiederaufbau begonnen wurde, stehen Millionen von Menschen vor dem Nichts.

Halbes Jahr nach dem Erdbeben: Wie ist die Lage in Syrien und der Türkei?

Die Zahlen sind erschütternd: 57.000 Menschen sind laut den Maltesern in Syrien und der Türkei gestorben, über 350.000 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Dazu würden viele der Überlebenden jetzt unter psychischen Problemen leiden. Die Hilfsorganisationen sind weiter vor Ort und der Wiederaufbau läuft teilweise. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass 300.000 Häuser in einem Jahr gebaut werden sollen.