Neues Erdbeben in Malatya: Ein Toter und viele Verletzte

Das Erdbeben am Montag hatte eine Stärke von 5,6 und ließ wieder Häuser einstürzen.

Am stärksten betroffen sei Yeşilyurt in der Provinz Malatya gewesen, wie der türkische Katastrophenschutz Afad berichtet. Ein Mensch sei gestorben und etwa 69 weitere verletzt. Insgesamt sollen 29 Gebäude eingestürzt sein - sie waren bereits durch das Erdbeben am 6. Februar beschädigt.

Mehr als 50.000 Tote: Das musst du zum Erdbeben wissen

Vater und Tochter in den Trümmern

Bürgermeister Mehmet Çınar berichtet: In den Trümmern von einem eingestürzten Haus sind ein Vater und seine Tochter eingeschlossen. Sie hätten noch versucht, wichtige Sachen aus dem Haus zu holen.